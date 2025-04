Paolo Bonolis | “Ho inventato io la serata delle cover al Festival di Sanremo ma nessuno me lo riconosce”

Paolo Bonolis ha ricordato il 2005 in cui fu conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Fu lui a inventare la serata delle cover: "Ho parlato con i cantanti in gara dicendo loro di divertirsi con la musica". Poi la frecciatina: "nessuno me lo riconosce, è un anno dimenticato". Leggi su Fanpage.it Ospite di Radio24,ha ricordato il 2005 in cui fu conduttore e direttore artistico deldi. Fu lui a inventare la: "Ho parlato con i cantanti in gara dicendo loro di divertirsi con la musica". Poi la frecciatina: "me lo riconosce, è un anno dimenticato".

