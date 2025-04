L' omicidio di Ilaria Sula | computer sotto sequestro

omicidio di Ilaria. L'ex fidanzato resta in carcere, per il gip c'è il rischio di fuga e reiterazione del reato. Il 23enne avrebbe provato a violare la privacy della studentessa. Si indaga sulla dinamica, sequestrati i pc. Dubbi sulle versioni contrastanti dei genitori ai quali è stato vietato di lasciare l’Italia. Tgcom24.mediaset.it - L'omicidio di Ilaria Sula: computer sotto sequestro Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'di. L'ex fidanzato resta in carcere, per il gip c'è il rischio di fuga e reiterazione del reato. Il 23enne avrebbe provato a violare la privacy della studentessa. Si indaga sulla dinamica, sequestrati i pc. Dubbi sulle versioni contrastanti dei genitori ai quali è stato vietato di lasciare l’Italia.

Ilaria Sula uccisa a coltellate e nascosta in una valigia, la confessione dall'ex: "Mi dispiace". Femminicidio di Ilaria Sula - Messaggi, omissioni e finta preoccupazione, così Mark Samson ha cercato di depistare le indagini. Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson non la voleva in casa: "Mio figlio doveva studiare, lei lo distraeva", si indaga sulla donna. Omicidio di Ilaria Sula, la procura chiede la convalida del fermo di Samson. Ilaria Sula: il corpo spostato da casa 20 ore dopo l'omicidio. Pressing sui genitori di Mark Samson. Il padre di Ilaria Sula: "La cercavamo e Mark Samson mi ha abbracciato. Diceva che era dispiaciuto". Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, Mark Samson e il coinvolgimento della mamma: lo choc del femminicidio e l'incubo dei sospetti - ROMA - Hanno lavorato per una vita, certi di garantire un futuro diverso al figlio in questo Paese, che non era il loro e dove sono sempre rimasti un po' ai margini. Rik, il papà di ... (ilgazzettino.it)

Omicidio di Ilaria Sula, la confessione di Mark Samsun: «Ho fatto tutto da solo. L’ho uccisa la mattina del 26» - La studentessa 22enne si era presentata la sera del 25 marzo nell’appartamento del ragazzo per restituirgli alcuni vestiti. Avrebbero parlato a lungo, tanto che Ilaria avrebbe deciso di fermarsi per l ... (vanityfair.it)

Omicidio di Ilaria Sula: indagini in corso e interrogatori cruciali - La tragica vicenda di Ilaria Sula, studentessa di ventidue anni, ha gettato un’ombra su Roma, dove il suo omicidio ha suscitato indignazione e dolore. L’ex fidanzato, Mark Samson, è accusato di averla ... (notizie.it)