Quotidiano.net - Roma, tredicenne in fin di vita per un colpo di pistola alla testa

, 6 aprile 2025 - Un ragazzino italiano di 13 anni lotta tra lae la morte per una ferita d'arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravissime, è ricoverato all'ospedale San Camillo in prognosi riservata. Il giovanissimo è arrivato ieri sera verso le 23 all’ospedale in condizioni disperate. Subito il drappello di polizia del nosocomio ha avvertito i colleghi del commissariato San Paolo, che stanno indagando sulla vicenda. Nella prima perquisizione a casa delè stata trovata unaregolarmente detenuta. Tra le ipotesi al momento l'incidente sembra la più probabile. Notizia in aggiornamento