Infortuni Abraham e Gimenez: per uno ancora problemi! Inter a -17

Il Milan aggiorna sulle condizioni deglidi, entrambi sono usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina. E tra 17 giorni c’è il ritorno di Coppa Italia con l’– Il Milan, dopo il pareggio in Coppa Italia contro l’nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, ha trovato un altro pareggio, stavolta contro la Fiorentina. Un pari sicuramente più duro da digerire, perché potrebbe risultare fatale ai fini della corsa al quarto posto. I rossoneri, noni in classifica, distano otto lunghezze dal Bologna, chedovrà giocare la sua partita contro il Napoli. Nella serata di ieri, da registrare anche glidi Tammye Santiago. Ma arrivano nuove indicazioni sui due attaccanti. Tutto superato per l’inglese, il messicano invece èdolorante e nelle prossime ore potrebbe sottoporsi anche a degli esami strumentali.