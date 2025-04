F1 Yuki Tsunoda | Deluso per il risultato sono rimasto bloccato nel traffico Ho sensazioni contrastanti

Yuki Tsunoda ha completato il suo primo weekend della carriera da pilota ufficiale Red Bull, non riuscendo ad entrare in zona punti nel Gran Premio del Giappone 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un debutto abbastanza opaco nel team anglo-austriaco per il pilota nipponico, penalizzato da una brutta qualifica ed incapace di andare oltre la dodicesima posizione nella sua gara di casa a Suzuka.“È stata dura oggi perché volevo arrivare in zona punti. sono felice della gara rispetto a quanto ho imparato, ma non per il risultato, quindi ho sensazioni contrastanti. Sentivo tanto supporto dai tifosi, aumentava ad ogni giro. Almeno so di aver fatto il massimo e questi 53 giri mi hanno dato modo di conoscere meglio la vettura“, dice l’ex portacolori della Racing Bulls. Oasport.it - F1, Yuki Tsunoda: “Deluso per il risultato, sono rimasto bloccato nel traffico. Ho sensazioni contrastanti” Leggi su Oasport.it ha completato il suo primo weekend della carriera da pilota ufficiale Red Bull, non riuscendo ad entrare in zona punti nel Gran Premio del Giappone 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un debutto abbastanza opaco nel team anglo-austriaco per il pilota nipponico, penalizzato da una brutta qualifica ed incapace di andare oltre la dodicesima posizione nella sua gara di casa a Suzuka.“È stata dura oggi perché volevo arrivare in zona punti.felice della gara rispetto a quanto ho imparato, ma non per il, quindi ho. Sentivo tanto supporto dai tifosi, aumentava ad ogni giro. Almeno so di aver fatto il massimo e questi 53 giri mi hanno dato modo di conoscere meglio la vettura“, dice l’ex portacolori della Racing Bulls.

