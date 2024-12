Calciomercato.it - Del Piero presidente Figc? Gravina ‘vota’ Chiellini: “Grandissimo dirigente, fa bene al calcio”

Il numero uno della Federha detto la sua sulle elezionie sulla suggestione Del, lodando ildella Juventus. E alitaliano ha dato voto 8/8.5IldellaGabrieleha incontrato la stampa dopo l’ultimo Consiglio Federale dell’anno 2024, in cui è stato approvato il sistema delle Licenze Nazionali e le modifiche regolamentari per i prestiti che, limita a un anno la cessione del contratto di calciatori e vieta il cosiddetto ‘prestito su prestito’. Vorrà dire che per un nuovo prestito bisognerà prima risolvere il contratto con un precedente accordo, oltre alla limitazione del numero di calciatori ceduti (cinque in totale, senza limite gli under 23)mercato.itInteressante anche il passaggio amercato.it su Delpossibile(le elezioni sono previste per il 3 febbraio consuper favorito, ndr), in cuisottolinea come esempio Giorgio, per certi versi strizzando l’occhio all’attualedella Juventus.