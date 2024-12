Gqitalia.it - Daniel Craig ha scelto in Queer due sorprendenti orologi vintage che meritano la massima attenzione

Leggi su Gqitalia.it

è il protagonista di, adattamento cinematografico di Luca Guadagnino di un racconto realista degli anni '80 scritto da William S. Burroughs, dove ti aspettano storie d'amore, lussuria e di rifiuto ambientate a Città del Messico e in Sud America.è all'apice del suo rebrand post-Bond e accanto a lui c'è un Drew Starkey come non l'hai mai visto prima. Ma se guardi bene, noterai anche alcunidi basso profilo.Nel filmsi trasforma nello scrittore William Lee, dipendente da alcol e droghe, che si muove tra i bar di Città del Messico alla ricerca di uomini con cui andare a letto. Eugene Allerton (interpretato da Starkey), un ex militare appena sbarcato, diventa rapidamente l'unico oggetto del desiderio di Lee. Così come la sua tenuta estiva impregnata di alcol serve a ricordare costantemente i suoi vizi, gliindossati da Starkey eraccontano molto dei loro personaggi.