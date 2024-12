Pianetamilan.it - Cucciari: “Fonseca? Non credo rischi, ma perdere aggraverebbe i malumori”

Nel corso dell'appuntamento con Maracanà su TMW Radio, Alessandro ha parlato della delicata situazione di Paulo alla guida del Milan, in vista della sfida contro il Verona. Alla domanda su quanto il tecnico portoghese in caso di una sconfitta, ha risposto: "Questa tarantella va avanti da tempo. Non che immediatamente, ma una sconfitta a Verona accentuerebbe ulteriormente i nell'ambiente. A quel punto la società potrebbe iniziare a valutare seriamente se sia il caso di prendere dei provvedimenti o meno." Una situazione, quella di, sempre più delicata, con il futuro del tecnico rossonero che potrebbe essere influenzato dal risultato della prossima gara.