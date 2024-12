Cinemaserietv.it - Come finisce il film Interstellar? Comunicare per salvare

Ilcon Cooper (Matthew McConaughey) che riesce acon sua figlia Murphy attraverso un tesseract, una struttura a cinque dimensioni costruita dai discendenti dell’umanità perla specie. Grazie alle informazioni trasmesse, Murphy sviluppa una soluzione per garantire la sopravvivenza dell’umanità. Cooper viene recuperato e portato su una colonia spaziale, dove scopre che sulla Terra sono passati 90 anni, ma lui è invecchiato appena. Dopo un toccante incontro con Murphy, ormai anziana, decide di cercare Amelia Brand, che potrebbe aver fondato una colonia su un nuovo pianeta.Il, diretto da Christopher Nolan, si svolge in un futuro distopico in cui la Terra sta diventando inabitabile. Cooper, un ex pilota della NASA, viene reclutato per una missione spaziale alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile.