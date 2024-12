Puntomagazine.it - Assalti agli ATM con la tecnica della “marmotta”: 8 arresti

ATM sul territorio nazionale. Colpi in Puglia, Campania, Piemonte, Lombardia e Basilicata. Sgominata associazione a delinquereI Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito la misura coercitivacustodia cautelare in carcere. A disporre il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia.Destinatarimisura otto indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale esplosivo, violazionelegge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. A darna notizia una comunicazione diffusa dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.Le indagini, avviate nel mese di dicembre 2023 in seguito a reiterati furti realizzati avvalendosi di esplosivo con il quale si danneggiavano sportelli ATM al fine di prelevarne il denaro ivi custodito, condotte avvenute in tutto il territorio nazionale, avrebbero consentito di individuare un’associazione per delinquere, con sede in provincia di Foggia.