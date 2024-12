Anteprima24.it - Arriva al “Moscati” con ictus ischemico: salvato in dieci minuti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3Tempestività, efficienza, professionalità: la Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino si è aggiudicata per il secondo trimestre consecutivo il livello Diamond del prestigioso programma internazionale “Angels Awards”, un premio conferito dalla European Stroke Organisation (Eso) alle strutture di eccellenza, un indice di qualità riconosciuto all’équipe che riesce a somministrare nel più breve tempo possibile il trattamento specifico per l’acuto. Gli altri parametri richiesti sono: il numero dei pazienti trattati, la gestione infermieristica, medica e strumentale più idonea a ridurre il rischio di complicazioni e mortalità, e la capacità dei team di rispettare tutti i criteri necessari a garantire gli standard più alti.Comprensibile la soddisfazione del Responsabile della Stroke Unit, Florindo d’Onofrio: «Per questo premio – dice – il primo dato che si valuta è il fattore tempo e il parametro utilizzato da tutti i centri Europei il door-to-needle, cioè l’intervallo di tempo che intercorre tra l’arrivo del paziente al Pronto soccorso e l’avvio della trombolisi mediante actilyse, potente anticoagulante in grado di dissolvere il coagulo che ha ostruito una arteria cerebrale.