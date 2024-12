Quotidiano.net - Antonia Liskova: da modella a star de 'Il Patriarca' su Canale 5

Leggi su Quotidiano.net

È stata la dolce Laura in ’Tutti pazzi per amore 2’, l’avvenente psicoanalista rivale di Serena Rossi nella fiction ’Mina Settembre’ e molto altro ancora.– bellezza sofisticata e grazia d’altri tempi – indossa sul piccolo schermo i panni di Serena Bandera – moglie di un boss malavitoso – nella seconda stagione de ’Il’. Una serie diretta e interpretata da Claudio Amendola, che si conclude stasera su5 con ottimi ascolti e grande riscontro sui social. Eppure, nonostante i successi che l’hanno resa uno dei volti più amati dal pubblico televisivo, l’attrice si schermisce con umiltà. "Sono approdata alla recitazione quasi per caso – racconta –. Un bellissimo caso. Ho partecipato a un casting e dopo tre provini sono stata scelta per un piccolo ruolo. Lavoravo comee inizialmente consideravo fare cinema e tv un modo come un altro per mantenermi e pagare le bollette.