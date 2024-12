Pianetamilan.it - Amarcord Milan – 20 dicembre 2020: Leao scrive la storia della Serie A

Leggi su Pianetamilan.it

Il 20, quindi 4 anni fa, l'attuale numero 10 delRafael, che era alla sua seconda stagione in Italia, scrisse un pezzo diA. In occasione13a giornata/21, ilandò a giocare al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I rossoneri di Stefano Pioli vinsero 1-2 grazie ai gol died Alexis Saelemaekers, per i neroverdi segnò Domenico Berardi nei minuti finali del match., in quel match, segnò dopo 6,76 secondi. Il suo gol divenne il più veloce nellaA, superando quello di Paolo Poggi che, nel2001, fece gol contro la Fiorentina dopo 8,36 secondi. LEGGI ANCHE:, rifinanziato il vendor loan di Elliot a RedBird: il comunicato ufficiale >>> ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA