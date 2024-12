Lopinionista.it - Alfa, Tour nei Palazzetti 2025: le date dei concerti

Prima data in calendario il 29 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Poia Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma– Ph Filiberto SignorelloGENOVA – Dopo l’annuncio deidi Milano, Roma e Genova,sorprende ancora i suoi fan aggiungendo tre nuoveal suoneinel. Le nuovedi Livorno, Conegliano Veneto e Montichiari rappresentano una novità per il giovane cantautore, che non ha mai suonato prima in questi luoghi, offrendo così l’opportunità a tanti fan di vivere finalmente un’esperienza dal vivo con lui.ha da poco concluso il suo “Non so chi ha creato il Mondo ma so che era innamorato” con il sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento che ha sigillato la fine di un anno straordinario dal punto di vista discografico e live.