Lanazione.it - Accordo fra Scuola IMT e Fondo edifici di culto

Il rettore dellaIMT, Lorenzo Casini, e il prefetto Laura Lega, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, hanno firmato questo pomeriggio undi collaborazione culturale e scientifica tra laIMT e la Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione deldi. L’, della durata di due anni, prevede lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, tra cui l’aggiornamento e l’approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale, storico ed artistico deldiattraverso il coinvolgimento di dottorandi dellaIMT, e la realizzazione di percorsi formativi di dottorato. “Ildi- spiega Lorenzo Casini - è un riferimento importante per chiunque studi le tematiche del patrimonio culturale.