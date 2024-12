Lanazione.it - Weekend al Teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Sarà ildiil fulcro degli eventi natalizi di questo fine settimana a. Si parte Sabato 21 alle 21.15 con il CONCERTO DI NATALE della Filarmonica Brazzini, la Banda dicon oltre 300 anni di storia si esibirà nel classico concerto natalizio, diretta dalla maestra Marta Paceschi. Durante la serata saranno ospiti i giovani della Filarmonic School Music che si esibiranno in un breve concerto. Il giorno successivo, Domenica 22, alle ore 15.30 per "Natale al Cinema" organizzato dalla Proloco di, ci sarà la proiezione del film per ragazzi INSIDE OUT 2. La sera della Domenica, alle ore 21.15 sarà il turno del Coro Altotiberino nel suo concerto di Natale, dal titolo GAUDETE CHRISTUS EST NATUS. Il Coro sarà diretto dalla maestra Rita Narducci ed è inserito nel cartellone nazionale della rassegna Christmas Inside, oltre che nel programma di "Natale tra Umbria e Toscana" organizzato dalla Diocesi di Città di Castello che vede coinvolti tutti i comuni della Valtiberina fra due regioni.