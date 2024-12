Secoloditalia.it - Valditara dà lezioni di educazione (e di Kant) a Lagioia: “I suoi sono insulti, in stile comunista”

La solita lagna sulla censura, sulle intimidazioni agli uomini di cultura, sul “fascismo” del governo Meloni. Ma la realtà è molto più semplice e e banale e il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe, che ha citato in giudizio lo scrittore Nicolaper un commento ad un suo tweet, in un’intervista alla “Stampa” oggi lo spiega bene: “Ogni persona corretta, e pure il pensiero liberale, distingue nettamente fra la critica politica e l’offesa e l’ingiuria, tanto è vero che qualsiasi ordinamento liberale prevede sanzioni penali e civili contro colui che diffama o ingiuria. Invito a rileggere le chiare parole disul significato morale del divieto di offendere e le parole altrettanto chiare dell’articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali a proposito delle sanzioni per chi offende l’altrui reputazione”.