Bergamonews.it - Un arredamento tra contrasti di carattere e mix di stili per una coppia appassionata di arte e design

Leggi su Bergamonews.it

Unadi quarantenni ci ha chiesto di ripensare ad alcune zone del loro appartamento pndo da uno schema cromatico vivace ed avvolgente, proprio come la loro passione verso le arti grafiche e il.Ci siamo quindi messi all’opera per interpretare e raccontare questi desideri attraverso un progetto molto personale e per niente scontato.La metamorfosi, che ha coinvolto cucina e camera da letto, è tutta giocata sui concetti di contrasto ed equilibrio tra colori, forme e materiali.Le tinte fredde dei mobili principali instaurano un dialogo cromatico a più rimandi con le calde sfumature del legno di pavimenti e infissi e con quelle più vivaci dei complementi di arredo. In questo set, la luce proveniente dalle ampie finestre gioca, ad ogni ora del giorno, un ruolo differente.In entrambi gli ambienti abbiamo scelto i nostri mobili in modo tale che si integrassero perfettamente con gli arredi vintage e pezzi classici digià presenti in casa.