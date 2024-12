Quifinanza.it - Tumori, in Italia 390mila casi nel 2024. La metà di chi si ammala riesce a guarire

Partiamo dai dati, che sono comunque incoraggianti. Nel, in, sono stimate 390.100 nuove diagnosi di tumore: 214.500 negli uomini e 175.600 nelle donne. Si tratta di numeri sostanzialmente stabili rispetto al biennio precedente (erano 391.700 nel 2022 e 395.900 nel 2023).Non solo. Cala la mortalità per tumore tra i giovani adulti 20-49enni. In 15 anni (2006-2021), è diminuita del 21,4% nelle donne e del 28% negli uomini. Soprattutto, grazie alle terapie sempre più efficaci, aumentano le persone che vivono dopo una diagnosi di tumore. nelsono circa 3,7 milioni.Più o meno una persona su due tra quante oggi ricevono questa diagnosi, è destinata aed avere la stessa attesa di vita di chi non ha sviluppato il cancro.Il tumore più frequentemente diagnosticato in, nel, è il carcinoma della mammella (53.