Oasport.it - Tennis, Mahut bacchetta duramente Kyrgios per le continue polemiche su Sinner

Com’è ormai ben noto, la questione legata al Clostebol e Jannikha fatto versare fiumi di inchiostro. L’altoatesino è stato immediatamente scagionato dagli organi competenti, ma diversi suoi colleghi hanno eccepito su come sia stato condotto l’iter di tale decisione. Uno di loro, invece, ha dato il via ad un vero e proprio stillicidio di accuse, offese e frecciate ad alzo zero nei confronti del numero 1 del mondo che, da par suo, ha sempre preferito non rispondere e andare avanti con la sua vita come se nulla fosse. Stiamo parlando, ovviamente, di Nick. L’australiano non perde occasione per sbeffeggiare il nativo di San Candido, spesso con toni davvero esecrabili.Il mondo delsta assistendo quasi silente a questi continui attacchi ma, proprio nelle ultime ore, è arrivato un distinguo importante.