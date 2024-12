Ilgiorno.it - Super 36, piano anti-code per le festività di Natale: stop ai cantieri non urgenti

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 19 dicembre 2024 – Centoventimila automobilisti e camionisti. Sono gli automobilisti e i camionisti che quotidianamente a novembre hanno calcato l’asfalto della Statale 36, che si conferma la strada tra le più trafficate d’Italia, sia di giorno, sia di notte, con oltre 15mila conducenti in transito solo tra le 22 di sera e le 6 di mattina. E a dicembre sarà peggio, soprattutto nei giorni di punta, come quelli che stanno per arrivare, quando, a chi è costretto a viaggiare per lavoro, si aggiungeranno quparteciperanno alla corsa ai regali dell’ultimo momento, i corrieri che quei regali dovranno consegnarli, gli sciatori della Valtellina e dei Piani di Bobbio e i vacanzieri dell’Alto Lario. Per limitare gli inevitabili disagi sia per chi lastrada la percorre per dovere o per piacere, ma anche per qulungo lastrada ci abitano, da Anas hanno annunciato loai lavori e lo smantellamento dei ceri non