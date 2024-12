Lettera43.it - Sondaggi politici YouTrend/Agi, FdI registra una fase di stallo mentre il Pd cresce

Secondo l’ultima Supermedia/Agi, che fa una media deicondotti tra il 5 e il 18 dicembre, Fratelli d’Italia conferma il primato nelle intenzioni di voto maunadiscendendo dello 0,1 per cento e attestandosi al 28,8 per cento. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, invece, prosegue in crescita consolidandosi al 23,5 per cento (+0,3%).Forza Italia invariata ma rimane davanti alla Lega, che saleTra i partiti di maggioranza, Forza Italia rimane al secondo posto nelle preferenze mantenendo il suo 9,1 per cento senza variazioni. Sale leggermente la Lega di Matteo Salvini, che con un +0,1 per cento raggiunge l’8,8 per cento. In calo Noi Moderati di Maurizio Lupi (-0,2) che si attesa all’1 per cento. La coalizione di centrodestra cala così dello 0,3 per cento ma rimane saldamente in vantaggio al 47,6 per cento.