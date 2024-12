Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis controlla in qualifica e avanza in Coppa del Mondo a Innichen

/San Candido (Italia) sono andate in scene lezioni della quarta tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. L’attesa era tutta per, Campione dele leader della classifica generale dopo essersi imposto nella prima prova a Val Thorens e aver conquistato un buon secondo posto ad Arosa. Il beniamino di casa hato la situazione e ha siglato l’ottavo tempo di giornata.Il 24enne trentino ha fermato il cronometro su 1:10.92, non risultando impeccabile nell’ultimo settore e accusando un ritardo di 46 centesimi dal tedesco Florian Wilmsmann. L’azzurro tornerà protagonista domani (venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 12.15), quando andrà in scena il tabellone a eliminazione diretta:punterà a conseguire un risultato di rilievo e a rimanere in vetta alla graduatoria per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo.