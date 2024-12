Laprimapagina.it - San Felice a Ema: famiglia composta da genitori e un bambino di 10 anni trovata morta in una villetta

Non ci sono parole. Sana Ema, frazione alle porte di Firenze, è sotto choc. Unadae undi 10è statain unaimmersa nelle campagne, denominata Villa di Mezzacosta. L’altra figlia piccola, 6, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. Sono stati rilevati gravi d, soprattutto a livello cardiaco. La piccola è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita.Tra le ipotesi è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio, a causa della caldaia o di una stufa difettosa. I vigili del fuoco non hanno fatto intervenire le forze dell’ordine subito perché sospettavano ci fosse monossido di carbonio in circolo. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, volanti della polizia e ambulanze.