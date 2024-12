Ilfattoquotidiano.it - “Rocco Siffredi? Non è una persona perbene. La scena del cavallo non l’ho girata io. John Holmes divo vero, in dimensioni imbattibile”: Cicciolina si sfoga

non le manda a dire e la sua schiettezza è sempre stata apprezzata nel mondo dell’hard, dove ha regnato come una diva. Anzitutto, in una intervista con MowMag, l’ex regina del porno ha spiegato perché non corre buon sangue con: “Non è una, ha sempre parlato male di me, quindi, lo trovo sgradevole e ignorante in questo senso. Diceva in giro che mi facevo il bagno nel latte di capra, ma come si permette? Ma è pazzo? Dice un sacco di balle su di me, per cui mi spiace. Io amo le persone schiette, sincere, normali, non quelle pallonare. Non voglio avere nulla a che fare con persone del genere”.Ilre dell’hard?non ha dubbi: ”. Era il grande, con cui ho lavorato ed era fantastico, veramente. Lui è riconosciuto anche in America e oltretutto, per, direi proprio che battealla grande.