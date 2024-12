Lanazione.it - Roberto Quber presenta 'Sessant’anni dopo': un viaggio nella La Spezia degli anni '60

"Perché scrivo?una vita attiva, viene voglia di raccontare quello che si è vissuto e che è rimasto dentro, condividendolo con chi c’era e coi suoi figli e nipoti, perché la memoria è una forma di continuazione della vita".il suo libro ‘’ (in vendita nelle librerie, nelle migliori edicole e sulle piattaforme online) oggi, alle 17.30,sede dell’associazione I Fanti da Ciapa in via Genova 159 (con ingresso libero), intervistato da Marco Tarabugi. Il libro narra della’60 e dei suoi quartieri popolari, in particolare di quello della Chiappa, dove simbolicamente avrà luogo questa primazione pubblica. Tempi in cui i negozietti sono pieni di clienti, gli uomini si ritrovano al bar, i cinema sono affollati, nell’Aurelia passano il giro ciclistico d’Italia e il Cantagiro, le partite della nazionale si vedono alla televisione in bianco e nero dei bar, nelle case entrano – grazie alle cambiali – i primi elettrodomestici, le stufe riscaldano soltanto la cucina e vanno a legna e a carbone, i bambini giocano in strada a biglie e a nascondino e in casa ai soldatini.