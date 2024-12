Ilrestodelcarlino.it - Ravenna-Bologna: disagi persistenti sulla linea ferroviaria secondo Legambiente

Lacontinua a essere una delle linee ferroviarie con piùin Emilia-Romagna. Lo dice il report ’Pendolaria’ di, presentato ieri a Roma, che denuncia il sottofinanziamento del settore: "In valori assoluti, il finanziamento nazionale per il trasporto su ferro e su gomma sono passati da circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a 5,2 miliardi nel 2024, ma questi importi restano ben al di sotto delle necessità e rappresentano un -36% se si considera l’inflazione di questi ultimi 15 anni – si legge in una nota di–. Anche i finanziamenti regionali sono al lumicino, in Emilia-Romagna solo lo 0,65% del bilancio è stato investimento per il finanziamento del servizio ferroviario e l’acquisto di nuovo materiale rotabile". Venendo al nostro territorio, la-Rimini continua a essere considerata come una delle peggiori della regione, "pur non comparendo nel rapporto nazionale Pendolaria".