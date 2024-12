Secoloditalia.it - Putin attacca nella conferenza di fine anno. “Intercettate i missili, se ci riuscite”. Ma sul Kursk ammette…

Vladimirsfrutta lastampa diper accusare l’Occidente e l’Ucraina di non essere collaborativi sul fronte della “pace”, minacciando anche ripercussioni belliche con i famigeratiOreshnik. Nonostante la propaganda e le 2, 2 milioni di domande ricevute e solo in parte selezionate, qualcosa scricchiola sotto il pavimento del Cremlino: si tratta proprio della regione del, sotto minaccia e controllo ucraina, su cuinon riesce a dare spiegazioni concrete. Più volte il Presidente russo ha specificato di essere pronto ai negoziati e a parlare con Trump e Assad, entrando in contrasto con i presupposti iniziali di pace e collaborazione e non sono mancate la rassicurazioni sul fatto che l’economia Russia stia continuando a crescere sempre di più: prima in Europa e quarta nel mondo, secondo le parole di Vladimir