Promozione. Coppa Mista, il Rimini conquista i quarti

ti con un tris. Grazie alla vittoria sul Granata (3-1) le biancorosse didelhannoto il passaggio del turno in. Grazie al gol di Novembrini e alla doppietta di Crinelli, la squadra di Piazzale del Popolo hato il pass per i. Dove le biancorosse nell’anno nuovo, esattamente il 12 gennaio, affronteranno davanti al pubblico amico il Piacenza. E sarà questo il primo appuntamento in campo del 2025, che farà da antipasto al campionato, deldi mister De Angelis. Granata: Manzotti, Montanari, Ferri (Pistocchi), Rocchi (Casadei), Riccardo, Cerasoli, Tosoni, Gori, Melis, Lucaroni, Teodorani.: Blatti, Vicini, Buda, Morelli, Santolini, Angeli (3’ st Mauri), Spadazzi (30’ st Zangheri), Novembrini (35’ st Iannotti), Crinelli, Lazzaretti (6’ st Pozzi), Mariotti (15’ st Fornari).