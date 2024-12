Biccy.it - Preoccupazione per Fedez, come sta? Interviene sua madre

Ieri serasul palco di Sarà Sanremo è apparso poco a suo agio, quasi spaesato, tanto che è uscito dall’entrata, accompagnato da Carlo Conti e non ha incontrato lampa nel backge. Tra i fan è salita la, qualcuno ha parlato di un possibile attacco di panico, altri si sono chiesti se fosse accaduto qualcosa che non sappiamo. A tranquillizzare tutti è arrivato l’intervento delladel rapper.può piacere o non piacere ma qui stiamo parlando di empatia, che tutti dovremmo avere. pic.twitter.com/6urdQLNuAV— ??????????????????? (@nOntantObene) December 19, 2024, suaparla dopo ladei fan.Adnkronos ha raggiunto ladi, che ha spiegato che non si tratta di nulla di grave: “Ieri il cantante, cosìognuno degli altri 29 Big di Sanremo 2025, ha raggiunto sul palco Carlo Conti per svelare il titolo della canzone che porterà in gara al Teatro Ariston dall’11 febbraio.