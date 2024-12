Anteprima24.it - Postiglione, dramma della solitudine: 73enne trovato morto in casa

Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati i parenti ai quali non rispondeva più a telefono, ad allertare i soccorsi e a rinvenire, in una, il corpo senza vita di un uomo di 73 anni. L’anziano, pensionato, viveva da solo quando, forse a causa di un arresto cardiaco, è deceduto nella sua abitazione sita in VialeRinascita, nel comune di. A rinvenire il corpo, sono stati i carabinieri che insieme ai familiari dopo aver bussato inutilmente alla porta dell’abitazione, hanno dovuto forzare l’ingresso del portone die hanno fatto l’amara scoperta. Il corpo del, riverso a terra e ormai privo di vita. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali. Sul posto anche gli agentiPolizia municipale.