Ponte Buggianese sconfitto 2-1 dalla capolista Camaiore: polemiche arbitrali

Solo un gol siglato da Kthella a fine gara ha condannato ilalla sconfitta per 2-1 contro la. La prestazione offerta dai ragazzi allenati da Vettori però è stata tosta: i biancorossi non meritavano il ko. Purtroppo pesano come macigni alcune decisioni preseterna arbitrale nel corso della gara. L’espulsione di Lucaccini, il rigore del pari dato ale la rete del 2-1 finale, hanno suscitato delle perplessità tra i biancorossi, che comunque hanno lottato con le unghie e con i denti, contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. "Non è bello, quando si perde, cercare alibi – dice il dirigente Gianni Sensi –. Però non è accettabile essere trattati così, quando si affrontano delle squadre che stanno più in alto di noi in classifica. Anche se siamo i penultimi, vogliamo essere tutelati e trattati come tutte le altre squadre, che stanno nel nostro girone".