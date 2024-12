Lanazione.it - Polcri cerca voti per la variazione Dup: sfida aperta tra centrodestra e centrosinistra

Un autore indi sette personaggi. Parafrasando la pièce pirandelliana è la sintesi di ciò che potrebbe accadere domani nella Sala dei Grandi. Personaggi, aliasa favore; autore alias il presidente Alessandro. Perchè in ballo c’è laal documento unico di programmazione (Dup), passaggio strategico che in base al regolamento ha bisogno di una maggioranza qualificata. Ma nella Sala dei Grandi non ce n’è traccia:governa da solo, forse unico caso in Italia, di un presidente di Provincia "orfano" di un gruppo consiliare e con l’intero pacchetto di deleghe nelle sue mani. Un uomo solo al comando: con ilsull’Aventino e in attesa dadella data delle dimissioni e con ila trazione Croci che ha scavato un solco attorno alla presidenza e azzerato qualsiasi possibilità di convergenza.