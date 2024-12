Ilfattoquotidiano.it - Perché sono d’accordo con la proposta di chiudere negozi e supermercati nei giorni ‘rossi’

ormai più di due anni, da quando cioè si è insediato il governo Meloni, che aspetto di vedere qualche provvedimento all’insegna della famosa e sbandierata “destra sociale”. Quella che andrebbe in aiuto ai lavoratori e ai poveri. In questi lunghi mesi, invece, non ho visto nulla in questo senso. Anzi, uno dei primi provvedimenti del governo è stata l’abolizione di una misura antipovertà fondamentale e innovativa come il Reddito di cittadinanza, mentre in questiè in discussione una stretta sulla Naspi, il sussidio di disoccupazione, motivata dagli abusi che talvolta se ne fanno, ma che di fatto rappresenta un ulteriore picconamento di un welfare state di cui rimangono ormai briciole.La manovra ancora in discussione è sotto il segno di un’austerità che neanche il governo Monti, fatte salve mancette varie, aumenti ai ministri mascherati da rimborsi e soldi al Ponte che non mancano mai.