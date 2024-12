Oasport.it - Perché oggi non ci sarà lo sci alpino: cosa è successo in Val Gardena

Si è chiusa con sole due prove cronometrate la marcia d’avvicinamento degli atleti della Coppa del Mondo 2024-2025 di scialla discesa libera maschile di sabato 21 dicembre in Val: il terzo ed ultimo allenamento, in programma quest’alle 11.45, è stato cancellato già ieri a causa del previsto peggioramento del meteo.Sulla Saslong, si disputeranno due gare delle discipline veloci: domani andrà in scena il supergigante alle ore 11.45, mentre sabato, alla stessa ora, si terrà la discesa libera. Nelle due prove cronometrate effettuate si è messo in luce Mattia Casse, primo martedì e secondo ieri alle spalle del canadese James Crawford per soli 0.08.In casa Italia disputeranno entrambe le gare Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi e Benjamin Alliod mentre Max Perathoner, prenderà parte soltanto al super G.