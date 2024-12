Oasport.it - NASCAR, è possibile avere una rotazione della finale? Poche le sedi disponibili…

Dal 2020 fino almeno all’anno prossimo laCup Series è indetta presso il Phoenix Raceway. Il catino che sorge nello Stato dell’Arizona ha sottratto il Championship 4 all’impianto di Homestead-Miami (Florida) che potrebbe tornare protagonista dal 2026, una soluzione che piace molto ai tifosi e non solo.Phoenix e Miami sono ovali completamente differenti, il primo ha subito una significativa ristrutturazione dopo il 2019 peril Championship 4. Il pubblico ha sempre riempito le gradinate dell’impianto di Avondale, ma con le attuali vetture che corrono inla pista di Homestead-Miami appare semplicemente più adatta per garantire eventi più spettacolari. Imnon pensare in merito all’eccezionale sorpassoChevrolet Camaro 23Xi Racing di Tyler Reddick nell’ultimo giro ai danniFord Mustang Team Penske di Ryan Blaney, mossa decisiva per la vittoria e per l’accesso al Championship 4 del californiano.