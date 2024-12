Ilgiorno.it - Monza, incendio in appartamento: donna morta carbonizzata

in abitazione alle 7 di questa mattina, giovedì 19 dicembre: trovata unain casa. Squadre dei vigili del fuoco del comando die Brianza sono intervenute per unche ha coinvolto unposto al terzo piano di un contesto condominiale in via Vecellio a. Le squadre giunte in posto hanno rapidamente estinto l'e rinvenuto un corpo esanime all'interno. Sul posto due autopompe, l'autoscala il carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia. In posto personale Areu e forze dell'ordine per i rilievi del caso.