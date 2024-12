Mistermovie.it - Mister Movie | I Jalisse saranno a Sanremo 2025 ma non in Gara né come Ospiti

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo l’ennesima esclusione, icomunque parte di, grazie a una citazione nel brano di Willie Peyote. Scopriamo i dettagli di questa inaspettata “presenza”.omaggio ai, nella canzone di Willie PeyoteNonostante l’ennesima esclusione dalla competizione, iin qualche modo presenti al Festival di. Questa volta, la loro “presenza” non avverrà né, né tantomenoconcorrenti in, ma attraverso una citazione all’interno del brano di un altro artista: Willie Peyote.Willie Peyote e il Ritorno acon un Omaggio aiWillie Peyote, reduce dal successo ottenuto anel 2021 con “Mai Dire Mai (La Locura)”, brano che gli valse il Premio della Critica e il sesto posto in classifica, tornerà sul palco dell’Ariston a febbraio.