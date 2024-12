Tvzap.it - Lutto a “Storie italiane”: il commosso ricordo di Eleonora Daniele

News tv.a "": ildi– È terminata da poche ore una nuova puntata del rotocalco mattutino in onda sull'ammiraglia Rai "". Sul finire della lunga diretta, prima di salutare il numeroso pubblico a casa e dare appuntamento a domani, si è fatta seria. La conduttrice ha annunciato una dolorosa perdita. a "": ildiha dato il triste annuncio ai telespettatori visibilmente commossa: uno dei suoi autori più fidati è venuto mancare. Per chi non lo sapesse è morto Angelo Amelio, come rivelato appunto dalla stessa conduttrice di "".