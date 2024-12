Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: prima (e non ultima) vittoria per Martin Uldal, Giacomel 9°, Hofer 11°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMASCHILE ANNECY:(NOR) 0 23:13.5Johannes Thingnes Bø (NOR) 1 +1?4Sebastian Samuelsson (SWE) 1 +10?3Philipp Horn (GER) 1 +28?3Sturla Holm Laegreid (NOR) 1 +32?3Philipp Nawrath (GER) 1 +41?2Eric Perrot (FRA) 1 +41?8Emilien Jacquelin (FRA) 2 +44?3Tommaso(ITA) 1 +46?2Quentin Fillon Maillet (FRA) 1 +49?9Lukas(ITA) 1 +51?215:25 In pista gli atleti meno forti, a breve vi ricapitoliamo la top 10 e i piazzamenti degli azzurri!15:24 In ogni caso, seppur fumante di rabbia all’arrivo, Johannes Bø guadagna punti su Laegreid nella Generale.15:23 Chi è naufragato è Strømsheim, che forse non sarà nei 60 e quindi nell’inseguimento.15:22 Deludente invece Perrot, che chiude settimo con lo zero venendo battuto da 5 atleti con un errore in più.