L'elogio di Booker T a Chelsea Green:"Non conta vincere o perdere, conta esibirsi al massimo"

ha fatto la storia a WWE Saturday Night’s Main Event sconfiggendo Michin per diventare la Campionessa inaugurale femminile degli Stati Uniti. Da quando è tornata in WWE a gennaio 2023,ha interpretato il suo personaggio in modo fenomenale. Ha continuato a lavorare sul suo personaggio fino a quando i fan hanno iniziato a credere in lei e a chiedere una corsa al titolo per la star 33enne.Il WWE Hall of Famer,T, ha discusso una delle ragioni principali che hanno portato alla sua vittoria. Nel suo podcast Hall of Fame,T ha parlato della grande vittoria dilo scorso sabato, sottolineando chesi è guadagnata il titolo rimanendo fedele al suo lavoro e dedicando ore di impegno per assicurarsi che tutti vedessero di cosa fosse realmente capace:“Se lo merita.