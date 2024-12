Lecce il difensore Pelmard sfreccia in contromano e non si ferma all’alt della polizia | patente ritirata e messo fuori rosa – Il video

Leggi su Open.online

La società delCalcio ha disposto l’esclusione delAndydallaprima squadra. La decisione del club è arrivata dopo che al calciatore giallorosso, sorpreso ieri sera – mercoledì 18 dicembre – alla guida in stato di ebbrezza, è statala. «L’U.s., alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società», si legge nella notasocietà salentina che «nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto, ha disposto con effetto immediato l’esclusione del calciatore dallaprima squadra e valuterà – conclude il comunicato – il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione».