Lettera43.it - Le sponsorizzazioni di Cdp tra papa e mulini, Mellone con Insegno e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

«Ma Cdp vuol dire “casa del” o Cassa depositi e prestiti?». È l’interrogativo ironico che rimbalza tra i dubbiosi nella romana via Goito, sede del conglomerato pubblico. Domanda lecita, visto che Cdp è sponsor (insieme con Acea) delle iniziative social del Messaggero, quotidiano di Francesco Gaetano Caltagirone, editore ma anche costruttore impegnatissimo nel Giubileo 2025 grazie alla furia di cantieri che invade la Capitale e mette in ginocchio gli abitanti che vorrebbero circolare in città. Passando al mondo dei produttori di farina, c’è un altro quesito che serpeggia tra chi in Cdp non si riesce proprio a spiegare il perché della partecipazione al Premio Caputo, «prestigiosa opportunità per trasferire i valori e le tradizioni della famiglia Caputo alla comunità attraverso l’operazione di mecenatismo elaborata da Mulino Caputo con Valore Italia, Accademia di Belle Arti di Napoli, Fondazione Banco di Napoli e Cassa depositi e prestiti».