Quotidiano.net - Labbra secche in inverno: i consigli per averle sempre ben idratate

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 dicembre 2024 – Lesono un problema comune, che diventa particolarmente evidente durante i mesi invernali. Il freddo, l’aria gelida e il vento pungente sono fattori che accelerano la disidratazione e la fragilità della pelle delle, una zona del corpo molto sottile e vulnerabile. Inoltre, l'uso dei riscaldamenti, seppur necessario per contrastare il freddo, contribuisce a ridurre ulteriormente l'umidità atmosferica, aggravando lazza cutanea che provoca screpolature e taglietti. In alcuni casi, poi, quest’ultima può essere il sintomo di una condizione dermatologica sottostante, come dermatite, psoriasi o infezioni virali. Prodotti naturali I dermatologi suggeriscono diversi rimedi per prevenire e trattare lazza delle. I principalidei professionisti includono l’utilizzo di balsamiprotettivi.