Linkiesta.it - La tragedia del mio terzo articolo in una settimana con Tony Effe nel titolo

Leggi su Linkiesta.it

Io non vorrei scrivere la duemillesima pagina sul vostro non aver capito come funzionino né la libertà d’espressione né la mancanza di rispetto.Io non vorrei scrivere ildi fila con le parole “” nel, non foss’altro perché vorrei sempre e solo scrivere cose che abbiano senso anche per chi dovesse leggerle tra cinquant’anni, e chi siace lo dimenticheremo più velocemente di quanto abbiamo scordato il pizzaiolo del primo “Grande Fratello”.Io non vorrei occuparmi di gente che fa canzoni che ascoltano i vostri figli su Spotify, perché le canzoni del momento non le ascoltavo quando la ventenne ero io, e tengo molto a evitarle ora che i ventenni hanno meno della metà dei miei anni. E non vorrei neanche occuparmi del capodanno in piazza, un’abitudine da dementi quanto il centro commerciale il sabato pomeriggio: chissenefrega di cosa ascolta quella fascia di pubblico lì, i brutti, i poveri.