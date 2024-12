Ilfattoquotidiano.it - Israele, ora l’obiettivo dei coloni è il Libano: gli estremisti di “Uri Tzafon” varcano il confine e piantano le tende nel sud. L’esercito nega, poi li arresta

Quattro di loro sono statiti dalle Israel Defense Forces. Poche ore prima avevano varcato la Linea Blu ed erano riusciti a piantare le loro. Ilè il loro obiettivo, si considerano, appartengono al movimento Urie sostengono che il sud del paese dei cedri appartiene a. “Si tratta di un incidente grave che ora è sotto indagine – ha confermato il portavoce del, che in un primo momento avevato l’accaduto -. Qualsiasi tentativo di avvicinarsi o attraversare ilin territorio libanese senza coordinamento è pericoloso per la vita e compromette la capacità delle Idf di operare nella zona e svolgere la loro missione”.La velleitaria avventuraale era iniziata martedì. “Le famiglie del movimento per l’insediamento nelmeridionale sono entrate ieri perzzare la terra – aveva fatto sapere l’organizzazione sui social -.