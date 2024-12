Inter-news.it - Inter-Udinese in stand-by al minuto 42! Il motivo

Leggi su Inter-news.it

La partita traal42 è statarotta dall’arbitro. Ilriguarda la salute di un tifoso, i dettagli. MALORE –è statarotta al42 dall’arbitro. Prima di battere un corner in favore dei nerazzurri Alessandro Bastoni ha segnalato un malore improvviso di uno spettatore in curva. Il direttore .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (in-by al42! Il)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati