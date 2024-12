Ilrestodelcarlino.it - “Ho visto il finimondo”: il nostro docufilm sull’alluvione è online per tutti

Bologna, 19 dicembre 2024 – Sessanta minuti, un’ora secca, di immagini, di facce, di sofferenze, di incredulità. Di dolore e di morte. Emilia-Romagna, maggio 2023: l’alluvione si è trasformata in un’apocalisse. Ventitrè fiumi esondati, centinaia e centinaia di frane che hanno coinvolto 48 comuni, allagamenti in 37 centri, più di 20.000 sfollati e 17 vittime. Il‘Hoil’, prodotto da Quotidiana Nazionale-il Resto del Carlino e realizzato dalvicedirettore Valerio Baroncini con Marco Santangelo (musiche originali di Reno) è da oggi disponibile, gratuitamente, persui nostri canali(quotidiano.net/hoil). È in primis una testimonianza che rilancia l’urgenza di interventi strutturali, visti gli altri disastri che sono poi seguiti. Per un anno, dall’alluvione di maggio 2023 in Romagna, i cronisti de il Resto del Carlino hanno raccolto documenti esclusivi – come i nastri delle chiamate di emergenza – e seguito le storie di chi ha perso tutto: casa, famiglia, ricordi.