Ho una notizia triste è morto Eleonora Daniele il costretto e sentito annuncio a Storie Italiane

Leggi su Caffeinamagazine.it

Puntata dimolto, perlomeno per quanto riguarda la sua parte finale, quella andata in onda il 19 dicembre. Nel bel mezzo della direttaha appreso una terribile, un lutto che ha sconvolto lei e tutti i suoi colleghi. Purtroppo c’è stato un decesso prematuro, arrivato proprio a ridosso dei giorni festivi del Natale.ha commentato subito la brutta comunicazione, anche perché conosceva personalmente chi se n’è andato per sempre. Un lutto che ha angosciato anche tutti i telespettatori che erano incollati davanti al piccolo schermo. Mattinata da dimenticare, anche se questa dipartita è precisamente avvenuta durante la notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.Leggi anche: Lutto alla Rai, grave perdita per La vita in diretta e Unomattina: addio a Angelo Amelioin lutto, laappresa duranteImprovvisamenteha cambiato atteggiamento e volto, mostrandosi sofferente.