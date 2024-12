Quifinanza.it - Guerra Ucraina, cosa vuol dire che Zelensky “si arrende” e che Putin apre alla pace

Leggi su Quifinanza.it

Lainsi sta avvitando su se stessa, facendo scivolare le parti coinvolte nella spirale che conduce ai negoziati. Nei primi mesi del 2025 andrà in scena una tregua fragile e posticcia, ma intanto il presidenteammette che il Paese non è in grado di riprendersi Crimea e Donbass. Contemporaneamente,a trattative di, ma solo con “legittime autorità ucraine. Perfino, se così sarà deciso da elezioni democratiche”.Noi lo avevamo anticipato settimane fa: l’non ha la forza di cacciare i russi dal proprio territorio e il presidentelo aveva già detto in altre occasioni senza giri di parole. Quella che tuttavia pare una “resa” è in realtà un calcolo combinato con le potenze che si fronteggiano davvero in, e cioè Stati Uniti e Russia.